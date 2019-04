Il presidente della Camera Fico canta “Bella Ciao” a Napoli: «Questa è la festa di tutti»

Giovedì 25 Aprile 2019, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 13:10

«Quella di oggi è la festa che ci consente di essere quello che siamo. Cittadini liberi, sindaci, presidenti o consiglieri comunali. Il 25 Aprile e la ricorrenza che ci ricorda proprio quanto sia importante la conquista della libertà». Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico ha commentato appuntamenti che oggi lo hanno visto protagonista a Napoli: prima la deposizione delle corone commemorative al mausoleo di Posillipo e al monumento in memoria di Salvo D’Acquisto e poi al Maschio Angioino per un'iniziativa promossa dal Comune.In piazza Carità è stato intonato spontaneamente il coro «Bella ciao» dai tanti presenti mentre la banda dei carabinieri eseguiva la Canzone del Piave e subito prima dell'inno di Mameli. In bella mostra esposti gli striscioni dell'Anpi di Napoli e bandiere dei sindacati, di Articolo Uno-Mdp e del Partito comunista: «Ho ringraziato i partigiani - ha spiegato il presidente Fico - per quello che hanno fatto e per come portano avanti giorno dopo giorno il loro impegno civile».A margine delle celebrazioni, il presidente della Camera ha anche parlato del decreto salva Roma e di come questo non risulti «anomalo» per la capitale: «Una manovra sul debito di Roma è auspicabile, poi se potrà essere estesa anche ad altri comuni va bene. Non c’è nulla di strano in tutto questo anche perché altri comuni hanno già avuto aiuti in passato».