Venerdì 9 Marzo 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 18:06

«La polizia locale sta effettuando i rilievi fotografici e le prime attività in relazione all’episodio di grave intolleranza che è stato scoperto nelle prime ore di stamani sui muri della Floridiana dove sono apparse scritte calunniose nel confronti del sindaco Luigi de Magistris. Ancora una volta, dopo l’analogo episodio verificatosi qualche mese fa sui muri di via Verdi, angolo Palazzo San Giacomo, appaiono frasi oltraggiose e vigliacche che tra l’altro sembrano scritte dalle stesse mani. Sono certa che si farà presto luce su una vicenda dai contorni inquietanti», Lo afferma in una nota l'assessore comunale alla sicurezza Alessandra Clemente.