Autonomia differenziata, assemblea a Napoli con Manfredi, Sales e Viesti

«L’Italia a pezzi: la Campania contro l’autonomia differenziata» è il tema dell’assemblea regionale convocata dalla Cgil Napoli e Campania per martedì 7 marzo 2023, alle ore 9:30, nella sede del sindacato a Napoli, che segna l’avvio della mobilitazione regionale confederale contro il decreto sull’autonomia differenziata approvato dal Governo Meloni.

«Con l’assemblea regionale del 7 marzo – dice il segretario generale Nicola Ricci - proseguiamo il percorso di mobilitazione lanciato durante il congresso della Cgil Campania e candidiamo Napoli ad ospitare una manifestazione nazionale contro l’autonomia differenziata. Vogliamo avviare un confronto ed un percorso comune con istituzioni, partiti, associazioni e movimenti entrando nel merito delle questioni che più mettono a rischio la tenuta costituzionale del nostro paese: sanità, lavoro, istruzione. In queste ore si continua a parlare di alleanze per fare fronte comune contro il decreto firmato dal ministro Calderoli. Noi – prosegue Ricci - siamo d’accordo ad unire le voci e le forze contrarie, quello che però ci appare meno chiaro è il modello di alleanza che si intende costruire. Se, però, - avverte - il modello che si vuole costruire è quello di un uomo solo al comando senza recepire le tante altre posizioni di avversione al decreto Calderoli allora non ci stiamo».

All’iniziativa promossa dal sindacato e introdotta dal segretario generale Nicola Ricci, interverranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la presidente di LegaCoop Campania, Anna Ceprano, l’economista Gianfranco Viesti e lo scrittore e docente universitario, Isaia Sales.

Hanno aderito all’assemblea regionale: Forum delle diseguaglianze e diversità, Legambiente Campania, Libera Campania, Less Onlus, Figli in Famiglia, Terra di Confine, Arci Campania, Federconsumatori Campania, Auser Campania, Fondazione Famiglia di Maria, Forum Terzo Settore Campania, Ascender, Scuola di Pace, Pax Christi, ANPI Napoli, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale-Napoli, Mai più Amianto Aps, associazione Legami di solidarietà.