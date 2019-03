Bagnoli, il piano cambia: la Regione non ci sta, si rischia nuovo stop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 12 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Piano di rigenerazione urbana (Praru) di Bagnoli cambia - come anticipato da Il Mattino, niente alberghi vista mare e waterfront meno attrezzato - e la Regione, con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, non ci sta. Chiede «chiarimenti, chiarezza e pareri non equivoci sui cambiamenti» e ottiene lo slittamento - che sarà di almeno dieci giorni - della conferenza dei servizi decisoria per trasformare il Praru in atto concreto. Scatenando l'ira del sindaco Luigi de Magistris. Insomma, si profila un nuovo stop per Bagnoli, questo l'esito della cabina di regia tenutasi ieri a Palazzo Chigi, ennesima tappa in salita di un lentissimo cammino iniziato un quarto di secolo fa verso la riqualificazione dell'area ex Italsider.