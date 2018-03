Bassolino analizza il voto italiano: «Molti hanno finto di non vedere quel che stava accadendo»

Sabato 10 Marzo 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 11:34

«Solo chi non voleva vedere non ha visto quello che stava per succedere nel nostro paese». Queste le parole di Antonio Bassolino che nella sede di Fondazione Sudd al Corso Umberto I di Napoli, ha commentato i risultati del voto espresso lo scorso 4 Marzo.«E' un voto per molti aspetti senza precedenti e riflettere è un dovere. Una vera analisi fino ad ora non c'è mai stata ed ecco perchè sono stati commessi sempre gli stessi errori e le sconfitte sono diventate gravi. Questo voto è stato un vero tsunami, di grandi proporzioni. Basta guardare la geografia del voto per osservare il successo del Movimento 5 Stelle e quello della Lega che passa dal 4% al 17%, appena un punto rispetto al Partito Democratico. Mentre il voto a Liberi e Uguali rappresenta il voto veramente al di sotto delle aspettative”.Sulla formazione del nuovo governo poi, l'analisi di Bassolino si fa ancora più profonda. “Ci sono due vincitori – 5 Stelle e Lega – ma nessuno dei due ha da solo la forza per governare. Il 4 Marzo è figlio della mancata e seria riflessione dopo il voto del referendum del 4 Dicembre. Adesso bisognerà procedere passo dopo passo, dando fiducia al presidente della Repubblica».