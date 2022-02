Benzina, Luigi De Magistris contro Draghi: «È il Governo delle stangate»

«La benzina schizza a 1.835 euro al litro, mai così alta negli ultimi dieci anni, stangata di 400 euro a famiglia in un anno. Draghi & c.o lo ricorderemo come il governo delle stangate: bollette, beni di consumo, benzina, tasse, tagli ai servizi. Però si sono aumentati anche i loro stipendi».

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA Benzina, nuovo record: prezzo settimanale a 1,819 euro al litro (ai... L'ECONOMIA Perché la benzina costa tanto? ​Domande e risposte dal caro... L'ECONOMIA Spesa più cara di mille euro per la speculazione. Dalla pasta...

Queste la parole dell'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris in merito all'aumento esponenziale del costo della benzina.Il prezzo del carburante non era così alto dal 2012.