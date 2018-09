Lunedì 24 Settembre 2018, 20:00

«La politica non sia ipocrita». Così Stefano Caldoro nella sede del Consiglio regionale è intervenuto in occasione della cerimonia su Giancarlo Siani. «Il Santo Padre, con richiamo forte, ha detto che nelle processioni - ha ricordato Caldoro - bisogna evitare e lottare per evitare l'inchino del Santo davanti alla casa del boss. Ed allo stesso tempo io dico che la politica non deve essere né sorda nè cieca e deve impedire che ci sia l'inchino del Santo di fronte alla casa del potere politico», ha, poi, sottolineato. «Noi dobbiamo fare in modo che ogni comportamento, ogni simbolo debba avere il suo significato. E dobbiamo farlo per non essere ipocriti», ha concluso.