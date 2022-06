Comunità montane in Campania, disponibili 13 milioni nel 2022

«Grande attenzione alle aree interne da parte della Regione Campania che ha stanziato 13 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle Comunità montane. Si tratta di risorse importanti che saranno impegnate per il personale e per le attività di enti che svolgono funzioni centrali per vaste aree del territorio paesaggisticamente rilevanti». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

«La tutela a la valorizzazione dei nostri monti, alla vigilia della stagione estiva, quando promozione del territorio e salvaguardia dagli incendi devono viaggiare di pari passo, va accompagnata con misure concrete che con il presidente De Luca abbiamo inteso dare attraverso queste somme».