Capodimonte, De Luca: «Se Schmidt si candida a Firenze è offesa a Napoli», bufera

«A Capodimonte abbiamo salutato Bellenger che ha fatto un ottimo lavoro. Arriva Schmidt che dirigeva gli Uffizi, con lui siamo pronti a una massima collaborazione e rispetto alla condizione che non si faccia trascinare nella politica politicante». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook del venerdì.

«Leggiamo su giornali - ha detto De Luca - l'ipotesi che si candidi a sindaco di Firenze, questo sarebbe intollerabile. Non possiamo avere sovrintendenti che siano precari, sarebbe un'offesa a Napoli e alla Campania, in uno dei luoghi più belli del mondo, Capodimonte. Ci auguriamo che il leader della cultura nel Governo non si renda ridicolo a Capodimonte dopo averlo già fatto al teatro lirico San Carlo con la legge ad hoc poi abolita dal tribunale. Sono dilettanti allo sbaraglio e ci auguriamo che non si offenda Capodimonte dove noi Regione abbiamo finanziato grandi mostre».

Subito è polemica. Non mancano le reazioni dal centrodestra. «Il ministro Sangiuliano ha fatto la migliore scelta per Capodimonte nominando il Direttore degli Uffizi di Firenze, considerato da tutti la punta di Diamante del sistema Museale Europeo con esperienza Internazionale.Naturalmente la cosa non poteva digerirla De Luca, il professionista dei fallimenti in regione Campania, che risulta ultima in tutte le statistiche regionali sia servizi, dai trasporti alla Sanità, sia negli investimenti di fondi europei che Pnrr. Sarà per questo che invece di proporre collaborazione si esercita in dichiarazioni criptiche prive di fondamento. Stia tranquillo e faccia un Buon Natale, Capodimonte è in buone mani». Così in una nota Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura.

«Il governatore campano, durante la solita esilarante quanto sterile diretta Facebook, ha avuto modo di dire che l'eventuale candidatura di Schmidt, direttore di Capodimonte, a sindaco di Firenze rappresenterebbe un'offesa a Napoli. Eppure De Luca offende tutti i giorni la Campania con la sua inettitudine. Anziché pensare a governare, è a tutt'altro interessato: dove si candidano gli altri, il terzo mandato, scrivere libri; a tutto, insomma, tranne alle problematiche della nostra regione nella quale fa il governatore da otto anni ed è un completo disastro in Sanità, Trasporti, investimenti in Cultura. Ed è proprio sulla Cultura che De Luca non può parlare. In realtà non dovrebbe parlare di niente, visti i risultati catastrofici raggiunti durante i suoi mandati, ma di Cultura meno che degli altri argomenti» così il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.