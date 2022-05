Carfagna vs De Luca caso chiuso: «Ma spero che il modello de Magistris non si trasferisca in Regione»

«Per me è una questione chiusa, anche se la polemica innescata dal presidente De Luca mi dispiace. La stagione dell'isolamento e della protesta questo territorio l'ha già conosciuta quando de Magistris era sindaco e non ha portato bene a questa città. Mi auguro che quel modello non venga trasferito alla Regione». Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, a Napoli per la convention di Forza Italia, rispondendo a una domanda sul battibecco con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca legato alla mancata partecipazione di quest'ultimo al forum «Verso Sud» organizzato dal Ministero per il Sud e The European House Ambrosetti a Sorrento.

«Il forum di Sorrento - ha ricordato Carfagna - ha visto la partecipazione di personalità provenienti da ogni partito e area politica, penso al segretario del Pd Letta, al presidente del Pd della Regione Puglia Emiliano, ma anche al ministro degli Esteri Di Maio del Movimento 5 Stelle, al presidente di Fratelli d'Italia dell'Abruzzo Marsilio, e potrei continuare. Tutti sono stati invitati e tutti hanno accettato l'invito a partecipare perché era una manifestazione aperta a chiunque volesse dare il suo contributo alla rinascita e alla ricostruzione del Mezzogiorno, era aperta a chiunque avesse a cuore il Sud e a chiunque governa il Sud».