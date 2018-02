Carta igienica su Migliore e sindacati. Il sottosegretario: «Andate affanc...»

Giovedì 15 Febbraio 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 22:53

Pomigliano. "Per me e per il partito democratico chi chiede di parlare avrà sempre la possibilità di parlare. Ma bisogna chiederlo ed essere rispettosi dalla democrazia, che viene presa a calci in bocca da coloro che ritengono che la prevaricazione o l'insulto siano l'unico modo per dialogare. Ma noi non ci faremo intimidire. Noi vogliamo affrontare con forza i problemi dei lavoratori ma se uno mi da del venduto io lo mando a fanc...". È quanto ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia, Gennaro Migliore, in risposta al blitz degli ex licenziati Fiat e del collettivo 48 Ohm, che durante il convegno sull'industria organizzato stasera a Pomigliano ed a cui ha partecipato l'esponente del governo hanno lanciato decine di rotoli di carta igienica.I militanti della sinistra parlamentare hanno fatto irruzione alle 19 nei locali della ex Distilleria, dove si stava tenendo il convegno organizzato dalla segreteria cittadina del partito, con megafoni e striscioni. Hanno contestato le politiche del partito democratico in materia di lavoro. Presenti al lancio dei rotoli di carta igienica anche alcuni dirigenti sindacali di Fim, Uilm e Fismic. Al convegno non è stato invitata la Fiom, cosa che aveva creato una precedente tensione tra i metalmeccanici della Cgil e la segreteria cittadina del Pd di Pomigliano.