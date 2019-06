Casapound sotto processo: chi è Emmanuela, la pasionaria che ama il Duce e odia l'euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:30

Con le radici nel passato, la testa nel presente e lo sguardo rivolto al futuro. È questa la frase preferita dai militanti napoletani di CasaPound, orgogliosamente fascisti e contraltare dei centri sociali di fede arancione, protagonisti negli ultimi anni di un clima da anni di piombo. Non sono tanti dal punto di vista numerico, ma hanno spesso guadagnato i disonori della cronaca per azioni violente, scontri con gli antagonisti o iniziative provocatorie. Nati tra gli anni '70 e '80, salvo qualche eccezione come il più maturo Benito Lubrano, questi esponenti dell'estrema destra non si espongono molto in pubblico, preferiscono riunirsi nelle loro sedi (ce ne sono ben cinque in tutta la Campania) e si dedicano alla propaganda tramite i social o il loro house-organ cartaceo Il Primato Nazionale.