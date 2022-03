Castiello (Lega): «Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio rende Afragola strategica»

«I 36 miliardi già contemplati nella legge di bilancio per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Salerno/Reggio Calabria, così come annunciato ieri dal ministro Enrico Giovannini, rappresentano un epocale punto di svolta per l'intero Mezzogiorno e la Campania»: lo sottolinea il deputato della Lega Pina Castiello che aggiunge: «Questa è un'opera finanziata con fondi nazionali e Pnrr che saprà dare un forte inpulso anche alla implementazione industriale con provvidenziali ricadute occupazionali. Un grandissimo balzo in avanti nella direzione di un agevole collegamento tra il Nord e il Sud del Paese e che azzererà il gap attuale, rendendo solo un lontano ricordo i disservizi e i disagi di oggi».

Secondo Castiello con la nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria il Sudsi potrà trasformare «in un fenomenale attrattore con la messa a regime delle sue potenzialità. In quest'ottica - ha continuato l'esponente leghista - la stazione Alta velocità di Afragola andrà a rivestire una importanza sempre più strategica affermandosi quale snodo cruciale per il traffico di uomini e merci».



"Mi aspetto che le amministrazioni locali, iinteressate da un lavoro di così ampia portata, sappiano poi garantire tutta quella progettualità integrata per la realizzazione delle necessarie opere a corredo. È doveroso, tuttavia, esprimere un plauso al governo e ai ministri della Lega i quali, da sempre,in stridente contrasto con gli alfieri del "no ideologico" che tanto male hanno fatto al Paese, fanno della "politica del fare" il loro tratto distintivo".