Elezioni Città Metropolitana di Napoli, vincono le due liste di centrosinistra; Forza Italia incassa due consiglieri

Buona affermazione delle due liste presentate dalla coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e della lista del Movimento 5 Stelle, Forza Italia prima forza del centrodestra, flop della lista di sinistra «Comuni protagonisti».

Questi i primi dati emersi dallo scrutinio e relativi alle elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Napoli, ancora da ufficializzare da parte dell'Ufficio elettorale costituito nella sede della Città metropolitana a piazza Matteotti. Secondo i primi conteggi, le liste «Progressisti e Riformisti per Napoli metropolitana» e «Napoli metropolitana», riferibili alla coalizione di centrosinistra che sostiene Manfredi al Comune di Napoli, avrebbero ottenuto 7 consiglieri ciascuna; a seguire, 3 consiglieri per la lista «Territori in Movimento» del Movimento 5 Stelle, con nome e simbolo inediti per scelta del M5S dopo la pronuncia del Tribunale di Napoli che ha sospeso il nuovo statuto e la nomina a presidente di Giuseppe Conte in attesa della discussione nel merito.

Città Metropolitana, chiusi i seggi: per il Consiglio ​ha votato il 96,85%

La lista di Forza Italia dovrebbe incassare 2 consiglieri, prima tra le liste del centrodestra. Un consigliere a testa per Fratelli d'Italia, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega e «I Territori in Azione». Nessun consigliere per « Napoli al Centro» e per la lista «Comuni protagonisti - Uniti per lavoro ambiente e diritti». Tutti i dati sono ancora non ufficiali, si attende l'esito del conteggio da parte dell'Ufficio elettorale.