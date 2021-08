Comunali a Napoli, Cuperlo spinge Bassolino: «Con lui il Pd ha sbagliato»

«Per fortuna sono residente a Roma, perché a Napoli mi sarei trovato davanti a un bel dilemma...». Basterebbe questa battuta di Gianni Cuperlo, ex presidente nazionale del Pd e oggi membro della direzione, per capire il travaglio di militanti e dirigenti dem che nelle ultime ore stanno passando con Antonio Bassolino, l'ex sindaco che corre contro il suo ex partito. E per Cuperlo potrebbe essere anche motivo di imbarazzo (politico) con i suoi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati