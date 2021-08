Comunali a Napoli, Manfredi ricomincia dagli asili nido: «Col Recovery più fondi per il welfare»

«Ricomincio dagli asili nido! Nella nostra città ci sono pochi asili rispetto a quanti ne servirebbero e hanno un costo spesso pesante da sostenere per una famiglia. La provincia di Napoli conta 8,9 posti in asili nido su 100 bambini a fronte di una media del Centro-Nord di 32 posti che si avvicina al valore indicato dall'Europa. Con i fondi del Pnrr possiamo investire risorse per aumentare il numero di asili nido a Napoli e abbassare le rette di accesso. Il nido non deve essere un lusso né una spesa onerosa per le famiglie, ma piuttosto un sostegno vero alla natalità e al futuro della nostra città. La struttura inaugurata qualche giorno fa al Policlinico Federico II rappresenta una bella notizia per tutta la cittá. Ben vengano le iniziative aziendali, ma sono prima di tutto le Istituzioni che devono giocare un ruolo decisivo». Così il candidato sindaco Gaetano Manfredi.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Alessandra Clemente si dimette da assessora:... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, centrosinistra spaccato sul risiko... LA MOBILITÀ Galleria Vittoria di Napoli, quando riapre: «La prima auto tra...

«A Napoli gli asili nido sono pochi e mai gratuiti. Due condizioni che costringono le donne a scegliere tra lavoro e famiglia, mortificando quel principio di autodeterminazione femminile che le nostre mogli e compagne hanno conquistato con fatica nel tempo. Occorre investire in politiche di welfare mirate nelle quali il Comune deve essere parte attiva», aggiunge.