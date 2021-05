Liti e nessun salva-Napoli, i dubbi di Fico e Manfredi

La disfida delle giacchette - «nessuno le tiri ai candidati» ammoniscono i dirigenti di Pd e M5S - in riferimento all'ex ministro Gaetano Manfredi per il Pd e al presidente della Camera Roberto Fico per i grillini, è roba seria. Perché i due la potrebbero prendere come opportunità per sfilarsi. Manfredi, si sa, che tra i due è quello più prudente sulla corsa verso Palazzo San Giacomo, mentre per Fico sarebbe il coronamento di un sogno. Ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati