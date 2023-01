Comune di Napoli, Mancuso si dimette: «Ha svolto un lavoro proficuo»

«A nome del gruppo consiliare del Partito Democratico, ringrazio l'assessore Paolo Mancuso per il proficuo lavoro svolto nell'ambito della sua importante delega ai rifiuti, un impegno delicato e gravoso portato avanti con grande abnegazione e professionalità». Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico Gennaro Acampora commentando le dimissioni dell'assessore Paolo Mancuso.

«Ricordiamo, in particolare, tutta l'attività messa in campo per garantire una rapida e trasparente procedura concorsuale per le nuove assunzioni nella partecipata Asìa, quella per assicurare alla società un'impiantistica sempre più moderna - aggiunge - e adeguata alle nuove sfide aziendali e il bando per la costruzione dell'impianto di compostaggio a Napoli Est. Nel prendere atto dei problemi di natura squisitamente personali che lo hanno portato alla scelta delle dimissioni, gli auguriamo di continuare a svolgere, anche se in modi diversi, il suo impegno a favore della città».