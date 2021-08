Il Comune di Napoli presenta il piano sociale di zona, investimenti per 30 milioni

Presentata questa mattina al Maschio Angioino la nuova annualità del Piano sociale di zona. Si tratta del programma di interventi previsti per Napoli dal Comune dopo un percorso di confronto e di concertazione con rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore attivi sul territorio.

Destinatari delle attività: bambini, adolescenti e anziani, disabili e vittime di violenza, della tratta, immigrate, persone lgbtq, i detenuti e i fissa dimora, le comunità rom, sinti e camminanti. Proprio per l’ampiezza degli interventi e per la varietà dei destinatari, il Piano sociale di zona è stato concepito in collaborazione fra quattro assessorati, che hanno contribuito con le loro specifiche competenze al progetto complessivo. Investimento per oltre trenta milioni di euro.