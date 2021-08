Covid in Campania, oggi 496 positivi e due morti: l'indice di contagio sale al 6,31%, 16 nuovi ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 496 positivi su 7.863 tamponi molecolari esaminati, 135 in più di ieri con 885 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 6,31%, un punto percentuale in più rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 5,17%, in un bollettino che non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.604 il numero di vittime, con due decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri dall'unità di crisi della Campania, ma diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 239 ricoverati con sintomi, 16 in più di ieri, e 12 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.