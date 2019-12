Concerto Notte d'arte saltato, de Magistris: «Si rifarà il 3 gennaio, chi ha sbagliato pagherà»

«Rimango convinto che quella sera si poteva evitare ciò che è accaduto. E siccome sono il sindaco sto facendo le verifiche adeguate per capire chi poteva evitare una cosa di qesto tipo. Se qualcuno ha sbagliato pagherà».



Pugno di ferro del primo cittadino di Napoli Luigi de Magistris, che a margine della conferenza di presentazione del Capodanno a Napoli ha nuovamente commentato la vicenda dell'annullamento del concerto della «Notte d'Arte» previsto lo scorso sabato al centro storico. «Sono in corso una serie di verifiche che stiamo mettendo in atto perché queste cose non devono accadere - ha sottolineato il sindaco - Si tratta di una questione su cui c’è una mia attenzione particolare e una verifica personale, perché ci sentiamo tutti quanti danneggiati».

Concerto annullato, vertice al Comune di Napoli: «Cortocircuito amministrativo, l'evento si farà»

L'ex pm vuole vederci chiaro e definire «se c’è stato solamente un fraintendimento dovuto ad atti amministrativi complicati, o se si poteva evitare una figuraccia alla città». L'iniziativa culturale in programma la scorsa settimana sarà recuperata il prossimo 3 gennaio «con un programma ancora più ricco che prevede il coinvilgimento, in questo caso, non solo della Seconda Municipalità ma anche del Comune di Napoli - ha aggiunto l'ex pm - saremo in grado di recuperare ancor meglio di prima».

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA