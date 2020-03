LEGGI ANCHE

«Tutti i cittadini della Campania, nessuno escluso, deve essere sottoposto al tampone per verificare la positività da Covid19: è l'unico modo per garantire sicurezza fisica e psicologica alla gente, per individuare i positivi asintomatici e, in più, porterebbe anche ad un notevole risparmio economico». È la proposta del sindaco di Ottavian,, il quale lancia un appello al presidente della Regione,, sottolineando anche che nella sua città esiste una struttura sanitaria privata «con 7 posti per la rianimazione e 8 per la terapia cardiologica, mai utilizzati». «È una struttura autorizzata ma non accreditata - spiega Capasso - chiedo alla Regione di pensare ad una convenzione per usare questi posti, inviare personale e dare un aiuto alla sanità pubblica. E' incredibile che in una situazione di emergenza come questa ci siano posti per la rianimazione e la terapia intensiva completamente nuovi e mai utilizzati. Dobbiamo usare tutte le risorse a disposizione, senza tregua».«Potrebbero essere fatti a domicilio - dice - coinvolgendo i centri diagnostici e le cliniche di tutta la Regione: in pochi giorni tutti finalmente avremo una risposta vera sulla positività da Covid19. Se dotassimo i centri diagnostici e le cliniche della possibilità di fare il tampone, in pochi giorni potremmo riuscire a sottoporre al test tutti i cittadini della Campania. Si tratterebbe di farlo due volte, la seconda dopo 14 giorni. Soltanto così riusciremmo a trovare tutti i positivi asintomatici, a metterli in isolamento e a fare uscire dall'incubo milioni di persone, che comunque dovrebbero rispettare gli accorgimenti sull'igiene e la distanza di sicurezza. Con una operazione del genere si risparmierebbero anche soldi: i costi dei tamponi sono molto più bassi dei costi di ricoveri e terapia intensiva».