CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 15 Marzo 2018, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È oggi il giorno del giudizio per il Comune. Alle 15 il capo di gabinetto Attilio Auricchio è atteso a Palazzo Chigi dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Paolo Aquilanti. In quell'ufficio del primo piano dovrebbe essere sottoscritta la transazione tra Governo e Comune con la quale lo Stato si accollerebbe il 77 per cento del debito con il Cr8 da 85 milioni più interessi, e la restante parte in quota all'amministrazione guidata dal sindaco Luigi de Magistris. L'ex pm sa bene quanto pesa - in tutti i sensi - la transazione sul futuro dell'ente di piazza Municipio, ma sembra tranquillo e spiega il perché di questo suo stato d'animo. «Il tavolo convocato a Palazzo Chigi - spiega de Magistris - ha avuto l'input politico di chiudere. Sono fiducioso perché il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è una persona corretta sul piano istituzionale e in questo anno abbiamo lavorato bene insieme».Queste le parole del sindaco che introducono il vertice istituzionale di oggi. Il debito con il consorzio Cr8, risalente al 1981 per lavori post terremoto, rischia di mandare in fumo i già disastrati conti del Comune, ma soprattutto il debito ha bloccato la cassa che è stata pignorata.