Il piano di De Luca: «Diecimila assunzioni subito nei Comuni per i giovani campani»

Sabato 14 Aprile 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 08:54

«Possiamo assumere subito 10mila giovani campani nei Comuni. Per il resto del piano abbiamo bisogno di accordi statali. È questa la risposta alla crisi del Sud»: Vincenzo De Luca rilancia il piano della Regione per dare una risposta immediata alla mancanza di lavoro. Secondo quanto spiega il presidente della Campania da una prima stima del fabbisogno negli enti pubblici è emerso che nei prossimi tre anni andranno in pensione «tra le 7500 e le 13mila persone solo nei Comuni campani, cioè ci sono 10mila posti liberi sicuri da coprire. Noi possiamo finanziare la formazione professionale offrendo ai Comuni la possibilità di avere subito nuovo personale».Il primo piano De Luca lo aveva proposto a livello nazionale per assumere 200mila giovani nella pubblica amministrazione ma è rimasto inascoltato. Alcune settimane fa il governatore era tornato su quell'idea, restringendola alla sola Campania, per 50mila giovani. Ieri, dai microfoni di LiraTv, la questione è tornata con numeri più definiti e nell'ambito di una cornice più chiara, quella relativa alla sicurezza. Per De Luca, infatti, accanto alla repressione affidata alle forze dell'ordine, Palazzo Santa Lucia può intervenire solo per alcuni aspetti. Per questo ha annunciato un piano per la videosorveglianza per Napoli da 2,5 milioni con cui coprire praticamente tutta la città: da Miano, Piscinola, Chiaiano al Vomero, dal lungomare a Chiaia a piazza dei Martiri fino a via Roma. «È chiaro che non è sufficiente a garantire la serenità dei cittadini - spiega De Luca - ma le telecamere creano una condizione di migliore sicurezza». Come è evidente resta inalterato il problema principale, che è quello delle condizioni sociali legato alla mancanza di lavoro.«Noi abbiamo messo in campo misure per sostenere le start up, le imprese private, quelle dei giovani - dice De Luca - ma bisogna dare risposte immediate, per questo ho proposto di assumere migliaia di giovani nella pubblica amministrazione. È chiaro che bisogna tener conto della sostenibilità finanziaria, della trasparenza nelle procedure e della qualità di chi andiamo a prendere. Tuttavia oggi nella pubblica amministrazione l'età media è alta, con molti over 60 e le piante organiche dei Comuni sono ridotte all'osso».Il punto di partenza per questo programma è il protocollo d'intesa firmato a ottobre tra la Campania e il governo diventando Regione pilota per l'attuazione della riforma Madia della pubblica amministrazione in relazione a turnover e digitalizzazione. I dati nazionali indicano che su 270mila dipendenti delle pubbliche amministrazioni in Campania, 60mila hanno più di 60 anni, quindi entro cinque anni andranno in pensione. I tre quarti dei posti dei pensionandi, 45mila unità, sulla base della legge finanziaria, possono essere coperti con nuove assunzioni.La Regione ha avviato un primo censimento nelle pubbliche amministrazioni campane per individuare il fabbisogno. «Secondo quanto abbiamo rilevato - dice De Luca - nei prossimi tre anni solo dai Comuni andranno in pensione tra le 7500 e le 13mila persone, significa che ci sono 10mila posti sicuri da coprire. La nostra idea è anticipare l'immissione dei giovani. La Regione paga la formazione professionale in modo da mettere subito a lavorare i giovani con corsi-concorso e selezione pubblica. Per uno-due anni la Regione paga la formazione, i Comuni si impegnano ad assumere i giovani man mano che ci sono i pensionamenti». Sulla formazione, infatti, la Regione può attingere ai fondi europei avendo dunque la copertura finanziaria.