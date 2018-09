De Luca contro Dema anche sul San Carlo: «Napoli si regge sulla nullità delle sue istituzioni»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 18:41

«Napoli è una città mondo, ha una storia importante e grande che le consente perfino di reggere la nullità delle sue istituzioni». Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia un nuovo attacco al Comune di Napoli e al sindaco Luigi de Magistris in occasione della presentazione dell’iniziativa «La scuola adotta un monumento in Campania con Scuola viva», illustrato oggi pomeriggio a Palazzo Zevallos Stigliano in via Toledo.Stavolta per il governatore il nuovo terreno di scontro con l’amministrazione è da rintracciare negli sforzi economici che la Regione Campania mette in campo nell’ambito delle istituzioni culturali della città. A partire dal Massimo partenopeo, altra occasione per il governatore di sferrare un colpo al sindaco Luigi de Magistris e chiarire la necessità di un riequilibro delle posizioni all’interno del consiglio di amministrazione: «Al teatro di San Carlo siamo di fronte a una situazione in cui la Regione mette 12 milioni di euro e il Comune zero – ha attaccato De Luca – uno scenario che non può reggere. Abbiamo versato il doppio di quanto la Regione Lombardia vara per la Scala di Milano».Passando in rassegna gli investimenti finanziari realizzati nell’ambito culturale e della scuola, De Luca si è poi rivolto ironicamente all’ipotesi - ancora al vaglio - avanzata dal primo cittadino di utilizzare bitcoin per le transazioni: «Ovviamente tutte queste cose la Regione le paga in euro - ha precisato il governatore – non in moneta virtuale».