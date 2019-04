Le Universiadi di De Luca: «C'è già lavoro per duemila persone, sarà una festa bellissima»

Giovedì 18 Aprile 2019, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 12:55

«Ieri abbiamo avuto un primo incontro con i responsabili della cerimonia inaugurale: sarà una festa bellissima». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a un convegno organizzato in vista delle Universiadi di Napoli 2019. «Le Universiadi, come le Olimpiadi sono molto caratterizzate dalla cerimonia inaugurale. Abbiamo avuto le prime indicazioni e sarà una festa bellissima nello stadio San Paolo. Il 3 luglio tutto il mondo vedrà l'immagine più bella non solo di Napoli, grande capitale del mondo, ma dell'Italia: Napoli deve parlare al mondo e da Napoli dobbiamo proporre un'immagine dell'Italia».«Abbiamo un dato che dà l'idea di una prima ricaduta delle Universiadi: abbiamo 68 cantieri aperti, abbiamo occupato 1500 persone nei cantieri aperti, ci sono 300 giovani che stanno lavorando per l'evento. Già oggi, tra tempo determinato e indeterminato, abbiamo dato lavoro a 2mila persone, immaginiamo la ricaduta turistica se l'evento andrà come andrà», ha proseguito De Luca. «Ci auguriamo che le Universiadi siano un'occasione per affermare i valori di pace, solidarietà, convivenza civile, e ci consentano di utilizzare questo evento per far arrivare nel mondo l'immagine più bella di Napoli. E un'occasione di rilancio dei nostri territori, poi dobbiamo essere bravi a consolidare i flussi turistici».