De Magistris: «Indignato per il Salva-Roma»

Martedì 9 Aprile 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 12:13

«Sono veramente indignato. La voce di Napoli sarà alta, ferma, determinata e molto arrabbiata. Così come è il Salva-Roma non passerà altrimenti dovranno prepararsi allo sciopero della città di Napoli di fronte a una legge che ancora una volta divide il Paese e che considera figli e figliastri in cui i figli sono quelli che appartengono al politicante di turno che governa».Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispetto al Salva-Roma contenuto nel decreto Crescita. Il sindaco ha sottolineato che «in uno stato di diritto condizioni uguali vanno trattate allo stesso modo e invece ancora una volta si va a beneficiare chi è già stato privilegiato perché di fronte all'incapacità di chi ha amministrato Roma che non ha saputo trarre sostegno e beneficio dal precedente provvedimento ad hoc se ne fa un altro».De Magistris, che è anche vicepresidente Anci, ha affermato che «è arrivato il momento di affrontare in modo organico la situazione di tutti gli enti locali senza intervenire solo su Roma che già nella legge di bilancio ha ottenuto 75 milioni per riparare le buche, provvedimento che non ha avuto alcuna altra città. Il Governo - ha aggiunto - dice sempre che non ha soldi e poi all'improvviso trova 12 miliardi di euro per salvare nuovamente Roma mentre noi a Napoli ancora una volta stiamo per approvare un bilancio comunale basato esclusivamente sulle nostre forze e capacità nonostante i tagli».