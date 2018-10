Decreto e ricostruzione post sisma a Casamicciola, subito in campo le proposte dei cinquestelle

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provano a fare il punto della situazione sul post terremoto e ricostruzio0ne co0n il Decreto varato dal Governo, il 5Stelle dell'isola d'Ischia. E lo faranno domani pomeriggio, sabato 6 ottobre, con un incontro pubblico (dalle 16) al Marina10 di Casamicciola Terme. L'incontro organizzato dalla portavoce del metup cittadino Caterina Iacono, vedrà la partecipazione fra gli altri di Marco Martens, ingegnere infrastrutturale di origini toscane ed attivista di lunga data del Movimento, consulente diel sindaco di Roma Virginia Raggi ed esperto in progettazione di strade con una lunga esperienza di lavoro in Arabia Saudita. Martens offre gratuitamente la sua professionalita' a tutti i gruppi grillini che ne fanno richiesta, come quello isolano perlappunto e tratta argomenti che vanno dalle eco mafie alla depurazione (per l'isola) mancata, oltre a viabilità, comune unico, ripristino della funivia , portualità. Interverranno poi anche il professor Stefano Tonziello, consulente ambientale che esporrà le sue tesi sul ciclo dei rifiuti e sulle soluzioni per il risparmio dei cittadini per quanto riguarda tassa della spazzatura ad iniziare dal progetto di compostiere di comunità per trattare la frazione umida direttamente a Ischia ed abbattere così i costi di trasporto dei rifiuti in terraferma.La portavoce Caterina Iacono, architetto, interverrà invece sugli sprechi di danaro pubblico che i cinquestelle sostengono di aver verificato durante i mesi dell'emergenza sisma nel 2017. E poi ancora, sul decreto appena reso esecutivo, ribadendo le richieste ai portavoce nazionali pentastellati di seguire con attenzione le procedure in atto, onde evitare quelle che sempre i cinquestelle locali denunciano essere le interferenze degli amministratori locali. All'evento pubblico prenderanno parte anche i Senatori Sabrina Ricciardi che parlerà a sua volta del Decreto, ed il senatore Sergio Vaccaro assieme alo consigliere regionale Tommaso Malerba.