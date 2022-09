Elezioni 2022, 866 seggi costituiti a Napoli: ne mancano 18, allarme per i voti dall'estero

Tempo di elezioni, è iniziata la conta delle schede: rosa per la Camera, gialla per il Senato. Si vota domani, dalle 7 alle 23, ed è un'operazione semplice: questa volta basta mettere una croce sul nome del candidato o sul simbolo nel collegio uninominale; per il plurinominale, è indicato invece il contrassegno di ciascuna lista o delle liste riunite in coalizione e collegate. Come per l'ultimo referendum, senza il caos preferenze, la velocità dello scruitinio notturno, programmato subito dopo la chiusura delle urne, sembra aver aiutato a ridurre in parte le defezioni tra gli addetti ai lavori: a due ore dall'avvio delle operazioni, sono 18 i seggi non ancora costituiti a Napoli. 123 le surroghe disposte in anticipo dalla Corte di Appello, cui vanno aggiunte le sostituzioni dell'ultimo minuto. Almeno uno presidente di seggio su cinque, dunque, non si è presentato. Ecco il punto della situazione (in evoluzione).

I seggi ordinari e speciali

Nel capoluogo campano le sezioni ordinarie sono 884, i seggi speciali 56 (dagli ospedali al carcere), per oltre 728mila napoletani (esattamente 728198) chiamati a votare. Così suddivisi: 340.788 maschi e 387.410 femmine. Tra loro, 3.245 neo-maggiorenni. E c'è una particolare attenzione, necessaria, per i più fragili: i non deambulanti possono andare anche in seggi diversi da quelli di iscrizione. Non tutte le sedi sono infatti prive di barriere architettoniche ed arredate secondo le norme vigenti. Quelle attrezzate sono elencate sul sito istituzionale www.comune.napoli.it. Giusti sul posto, occorre esibire documento di riconoscimento e tessera elettorale e, se il seggio diverso dal proprio, l'attestazione medica rilasciata anche in precedenza o per altri scopi dalla Asl in cui è certificata l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di camminare. Progammato, inoltre, un servizio di accompagnamento per anziani e disabili non deambulanti, con automezzi di Napoli Servizi, previa prenotazione. Per informazioni: 0817953204, il numero è attivo oggi, fino alle 18, e domani dalle 7 alle 23.

Gli addetti e i disagi

Presentissimi i dipendenti di bus e metro tra gli addetti al voto: 400, in totale. Tant'è che è la stessa società di trasporti Eav a segnalare inevitabili disagi soprattutto per gli abitanti dell'hinterland partonpeo. «Allo stato - premettono i vertici in una nota - non vi sono norme che limitino il diritto di assumere funzioni elettorali ben precise, sia come presidente di seggio, che come scrutinatore o rappresentante di lista». Conseguenza: corse soppresse domenica 25 settembre e lunedì 26, l'elenco è in aggiornamento sul sito aziendale: «Nelle prossime ore - assicurano da Eav - monitoreremo l'evolversi della situazione, con l'obiettivo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei servizi sia ferroviari che automobilistici».

Le operazioni di domenica

Intanto, l'allarme resta alto per la costituzione dei seggi perché domattina se ne insediano altri 289, solo a Napoli, destinati esclusivamente allo spoglio dei voti degli italiani all'estero che per la prima volta si svolge in cinque città, e non più esclusivamente a Roma. Il timore è che non tutti i numerosi scrutatori nominati si presentino: ne servono circa 1200 per procedere con le operazioni. E, a questa preoccupazione, si aggiunge quella che in pochi siano al corrente della possibilità di farsi avanti per subentrare agli assenti. Di qui l'invito del Comune rivolto «ai cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a recarsi, alle 10 in una delle due sedi» prescelte per le operazioni. In via Terracina, nell'istituto Rossini-Boccioni e liceo scientifico Labriola; in viale Kennedy, nell'istituto tecnico indistruiale Righi.

Voto sotto la pioggia

Anche il maltempo rischia di complicare tutto. La Protezione civile della Regione ha infatti emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania dalle 6 di domani, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre. «Il livello di criticità idrogeologica e idraulica è arancione sui settori centro-settentrionali e, in particolare, sulle zone 1, 2, 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) con temporali di forte intensità e un rischio idraulico e idrogeologico diffuso anche con possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, instabilità di versante, allagamenti, voragini», si legge nel bollettino. Ancora: «Il livello di criticità idrogeologica e idraulica è giallo su tutto il resto della regione, ma con temporali che in ogni caso potrebbero essere intensi e un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi in territori particolarmente fragili, possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua».

L'appello del sindaco

Un'altra incogninta è il rischio che le urne rimangano vuote. «Il forte astensionismo che rischiamo domani ci deve far interrogare soprattutto quando vediamo che si astengono i giovani, perché significa che chi sta costruendo il proprio futuro non crede che la politica possa dare il contributo», è il ragionamento del sidnaco di Napoli Gaetano Manfredi.