Elezioni ad Afragola, deputata M5s denuncia aggressioni

Una deputata e alcuni candidati ed esponenti politici si sono presentati stamattina dai carabinieri di Afragola per denunciare una serie di aggressioni subite la scorsa notte in città: si tratta di Iolanda Di Stasio, deputata del Movimento Cinque Stelle, che ha denunciato ai militari dell'arma un'aggressione contro il responsabile dell'area a nord di Napoli di Europa Verde, Salvatore Iavarone.

Vittima di un'altra aggressione è stato anche il segretario del Pd, Francesco Zanfardino, che sarebbe stato inseguito da alcune persone e al quale sarebbero stato squarciato un pneumatico dell'auto. Tutto sarebbe accaduto, riporta una nota, durante la «Notte della legalità», promossa dal candidato sindaco del centrosinistra di Afragola, Antonio Iazzetta, che, nel comizio conclusivo, aveva annunciato il presidio dei tabelloni per evitare le solite affissioni selvagge che hanno contraddistinto la campagna elettorale.

«A rendersi protagonisti delle aggressioni - scrive in una nota, Antonio Iazzetta - sono stati un gruppo di 'attacchinì impegnati ad affiggere i manifesti. Sugli episodi, verificatisi in diversi punti della città, è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Afragola - dice ancora il candidato - che, tra l'altro, erano intervenuti anche stanotte quando l'onorevole Di Stasio li aveva chiamati segnalando l'inseguimento in corso e la presenza di diverse persone che, a bordo di auto e moto, 'controllavano' i movimenti di chi voleva solo verificare se i propri manifesti erano ancora al loro posto».

Iazzetta, che ha partecipato alla 'Notte della legalità' insieme con altri attivisti e candidati e che riferisce di essere stato presente all'aggressione verbale ai danni di Iavarone, nei giorni scorsi ha consegnato al prefetto di Napoli un dossier in cui denunciava i metodi illegali in cui veniva condotta la campagna elettorale chiedendo un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine. «Una richiesta che è stata ribadita oggi da Di Stasio e Iavarone - ha concluso Iazzetta - i quali hanno denunciato il tutto ai carabinieri chiedendo la massima attenzione domenica e lunedì per garantire un voto libero e pulito».