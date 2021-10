Napoli, candidato al Comune con Bassolino pubblica foto scattata in cabina

Domenico Masciari, candidato nella lista Bassolino per Napoli, ha postato in una storia sulla sua pagina Facebook una foto scattata in cabina elettorale con la preferenza Masciari. La notizia è stata riportata dall'agenzia LaPresse. Anche la moglie, Alessandra Parlato, conosciuta per essere tra le protagoniste della trasmissione tv "The Real Housewives Napoli", ha postato alcune storie su Instagram: «Potete mandare anche uno scatto, a buon intenditor poche parole» dice la moglie di Masciari, che ha poi ripostato la storia. «Buongiorno sono davanti all'Umberto per chi non avesse seguito la diretta - dice la moglie di Masciari -, ho appena votato e lo dico con tutta onestà e franchezza come ha già fatto qualche nostra vera amica, potete mandare anche uno scatto. A buon intenditor poche parole». E incalza: «Per gli indecisi almeno affidatevi a chi di politica davvero ne sa qualcosa, ha una storia famigliare».

