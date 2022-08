Elezioni. Lega, sarà Severino Nappi il capolista a Napoli

Sarà il consigliere regionale, Severino Nappi, il capolista in Campania 1, in quattro collegi, per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, dopo aver ufficializzato ieri i propri nomi messi in campo negli uninominali di coalizione (Castiello, Donnarumma e Pierro), oggi annuncia i suoi capolista nei listini del proporzionale.

Nel capoluogo partenopeo se la giocherà l'avvocato napoletano che sarà schierato da capolista anche in altri collegi del proporzionale della provincia.