Regionali Campania, le proiezioni e lo scrutinio: Pd primo partito, poi lista De Luca

Pd primo partito al 17,8%, seguito dalla Lista De Luca presidente al 14,2%, in base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Campania, con una copertura del campione del 21%. Ecco i dati: Partito democratico 17,8 De Luca presidente 14,2 Movimento 5 Stelle 12,2 Lega 6,5 Fratelli d'Italia 6,1 Forza Italia 6,1 Italia Viva 5,3 Noi Campani 4,8 Liberal democratici e moderati 3,6 Udc 3,3 Fare democratico - popolare 3,3 Altri 16.



Questo il risultato parziale dello(388 sezioni su 5.827), con voti e la percentuale per ogni lista collegata al candidato presidente:

VINCENZO DE LUCA

Partito Democratico 33218 17,80% De Luca Presidente 25984 13,92% Italia Viva 11281 6,04% Fare Democratico - Popolari 7704 4,13% Campania Libera 7393 3,96% Liberaldemocratici - Moderati 6505 3,48% Europa Verde - Demos Democrazia Solidale 5652 3,03% Centro Democratico 5116 2,74% Noi Campani 4884 2,62% + Campania in Europa 4116 2,21% Davvero - Partito Animalista 3873 2,07% Democratici e Progressisti 2949 1,58% Partito Socialista Italiano 2915 1,56% Per le Persone e la Comunità 2915 1,56 % Partito Repubblicano Italiano - Lega per l'Italia 513 0,27%

STEFANO CALDORO

Fratelli d'Italia 9413 5,04% Lega Salvini Campania 8954 4,80 % Forza Italia 8969 4,81% Unione di Centro 3360 1,80 % Adc -Alleanza di centro 403 0,22 % Identità Meridionale Macroregione Sud 301 0,16%

VALERIA CIARAMBINO

Movimento 5 Stelle 24036 12,88%

GIULIANO GRANATO

Potere al Popolo 3287 1,76%

LUCA SALTALAMACCHIA

Terra 2851 1,53%

SERGIO ANGRISANO

Terzo Polo 288 0,15%

GIUSEPPE CIRILLO

Partito delle Buone Maniere 85 0,05%



