Elezioni suppletive a Napoli: Ruotolo corre senza M5S, il centrodestra punta su Guangi

Il centrosinistra ha consegnato ufficialmente la candidatura di Sandro Ruotolo per le suppletive del Senato in programma a Napoli il prossimo 23 febbraio. A consegnare la candidatura esponenti della coalizione a sostegno del giornalista tra cui Paolo Persico, del Pd, e Rosario Di Lorenzo, membro della segreteria di Dema, il movimento del sindaco de Magistris. A sostegno di Ruotolo si sono espressi ufficialmente anche Articolo Uno e Sinistra Italiana. La candidatura è con il nome di «Napoli con Ruotolo».

È invece Salvatore Guangi, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, il candidato del centrodestra alle elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 07 del Senato. A suo sostegno tre simboli: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Confermate quindi le voci che indicavano in Guangi il nome del centrodestra alle suppletive per il seggio rimasto vuoto dopo la morte di Franco Ortolani, eletto il 4 marzo 2018 con il Movimento 5 Stelle. Anche in quell'occasione Guangi era il candidato del centrodestra (sostenuto anche dalla lista Noi con l'Italia-Udc), fermandosi al 22,6% delle preferenze. A consegnare materialmente le firme a sostegno della candidatura di Guangi nell'ufficio elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Napoli sono stati alcuni dirigenti campani di Forza Italia.

