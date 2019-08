CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Agosto 2019, 09:00

«Non credo ci sarà una nuova emergenza rifiuti in Campania». Lo dice a chiare lettere il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a pochi giorni dall'inizio delle operazioni di manutenzione che fermeranno per 35 giorni le tre linee del termovalorizzatore di Acerra. Anzi, rivendicando le indagini e gli arresti ai tempi della sua attività di inquirente nella Terra dei Fuochi, Costa quelle parole non vuole proprio sentirle proferire: «Il popolo napoletano e il popolo campano hanno dato già troppo, adesso occorre trovare una soluzione».