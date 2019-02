Emma Marrone canta con due ragazzi con la sindrome di Down, il post: «Sono due elettori Pd»

Lunedì 25 Febbraio 2019, 13:00

Un post sui social, a nome di tale Pier Luigi Tosti, a dir poco sgradevole agli occhi di numerosi utenti costretti a leggerlo. È il Consigliere Comune di Napoli del Pd, Federico Arienzo, che solleva la questione ed indignato commenta: «A scanso di equivoci io andrei fiero se questi due splendidi ragazzi votassero per il mio partito, così come sono preoccupato che esistano persone come questo Pier Luigi a cui è data l’opportunità di scrivere».Sui social i commenti di indignazione sono centinaia, a tal punto da costringere l’utente a scomparire dalla rete. «I barbari sono tra noi - scrive Flavia - ma da tempo purtroppo, sono anni che ci propongono modelli di uomini e donne perfetti e vincenti, superbelli e smart e devi sempre rincorrere la perfezione. Abbiamo raggiunto il fondo ma sogno ancora una società giusta che valorizzi tutte le persone per quel che sono». E ancora: «Questa è la grande battaglia quotidiana – Scrive Francesca - che molti di noi portiamo avanti; spesso non si usano le parole nel modo corretto e purtroppo viviamo ancora in una società dove la disabilità viene intesa come insulto».Resta la gioia dei due ragazzi che hanno conosciuto la loro artista preferita ed hanno cantato con lei. I due giovani non hanno saputo trattenere l’emozione, tra baci, abbracci e lacrime di gioia quando l'artista ha cantato con loro tenendoli per mano.