Emma con gli occhiali da sole dopo le feste post Sanremo, Mara Venier provoca: «Hai fatto incontri carini?». E spunta il video con Tedua

Emma Marrone è stata ospite da Mara Venier a Domenica In, speciale Sanremo. La sua quarta esperienza al Festival è stata molto positiva. La cantante è arrivata 14esima in classifica, ma come ha ribadito lei stessa, «non mi importa, sarei potuta arrivare anche 31esima e sarei stata felicissima lo stesso». Tra le altre cose successe in questa kermesse, il giorno prima della finale Emma ha dichiarato in un'intervista di essersi innamorata di Tedua, nonostante la differenza d'età: «È troppo giovane, ha 29 anni e io 39».

Emma è arrivata sul palco dell'Ariston dove va in scena la puntata speciale di Domenica In con gli occhiali da sole e un abito bianco dalle spalle scoperte e molto sportivo, con i capelli raccolti in uno chignon molto elegante. Mara Venier le ha chiesto imemdiatamente quante ore avesse dormito perché ha saputo che aveva fatto serata: «Un'ora e mezza, neanche.

Ci sono state molte feste carine quetsa notte, partite tutte dalle 3 di notte in poi». La conduttrice ha notato una serenità e una positività dirompenti in Emma e non ha perso l'occasione di chiederle: «Hai fatto incontri carini?»

“Hai fatto incontri carini?”

“Mah chi lo sa”

QUESTA REGINA #DomenicaIn pic.twitter.com/YHCouDtl2x — vale 💐 sanremo era (@artwkindness) February 11, 2024

Emma inizia a ridere e cerca di sviare la domanda con «Mah chi lo sa», mentre sui social gira già un video in cui lei è molto vicina a Tedua e chiacchierano. I fan della cantante fanno sicuramente il tifo per la salentina che finalmente sembra aver ritrovato la serenità, dopo il periodo molto difficile a seguito della perdita di suo papà Rosario (a cui ha dedicato la sua ultima esibizione a Sanremo).