Alessandra Celentano: «Sono fidanzata». La frecciatina di Maria De Filippi: se va male c'è Uomini e Donne

Una nuova puntata di Amici sta per iniziare a Maria De Filippi ha voluto subito lanciare un gossip sulla professoressa di danza più temuta di sempre, Alessandra Celentano. La corsa al serale si fa sempre più intensa e gli alunni sono messi sempre di più sotto pressione perché devono dimostrare di meritarsi la maglia d'oro, con esibizioni perfette e precise. La maestra Celentano, tuttavia, dorme già sonni tranquilli perché i suoi due allievi, Marisol e Dustin, hanno già conquistato il loro posto al serale e si stanno preparando per le coreografie da portale nelle varie puntate dello show.

La maestra, quindi, avrebbe tutto il tempo di dedicarsi un po' a se stessa, come ha fatto intendere Maria De Filippi stessa.

Il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano

Dopo la sua intervista in cui ammetteva di essere single da tanto tempo, a ottobre del 2023, Alessandra Celentano ha rivelato, sotto spinta di Maria De Filippi, di essere fidanzata, felicemente. La conduttrice del talent show cercava di metterla in difficoltà con domande e, alla fine, la frecciatina: «Se va male, ho un posto libero a Uomini e Donne Over».

Il rapporto tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano è sempre stato molto ironico e fatto di frecciatine. Le due si conoscono da anni, si vogliono molto bene e si divertono molto con questi battibecchi ironici.