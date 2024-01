Amici, lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: «Prima di parlare, guarda i tuoi ballerini». La frecciata di Maria De Filippi a X Factor

Una puntata ricca di liti e frecciatine affilatissime tra gli insegnanti di Amici, soprattutto tra quelli di danza. La "sorella gemella" della Celentano non sembra essere meno puntuale e precisa dell'originale,soprattutto quando si tratta di giudicare le performance di Kumo e di difendere i suoi allievi, Marisol e Dustin.

Tutto è iniziato con una serie di battute tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo su Kumo e la sua versatilità: «Non si può permettere di fare solo hip hop, soprattutto quando non è così bravo».

L'esibizione di Kumo sulle note di “Let me love you” di Justin Bieber ha scatenato la lite tra la maestra Celentano ed Emanuel Lo. «In generale a me Kumo piace, ma io lo trovo sempre uguale, sempre noioso, Sono quattro mesi che mi fa vedere le stesse cose.

Io parlo del ballerino, non le coreografie che cambiano, ma non la sua espressione, lo stesso mood, lo stesso modo. Appiattisce tutto, sono quattro mesi che fanno le stesse cose», ha iniziato la Celentano, mentre Emanuel risponde prontamente, accusando Marisol e Dustin di portare, anche loro, gli stessi pezzi e lo stesso mood: «I tuoi allievi fanno diversamente? Portano sempre gli stessi errori, da quando siamo entrati siamo sempre lì. I tuoi ragazzi fanno lo stesso, mi annoio a vedere i tuoi danzatori».

«Tu prima di parlare dei miei, dovresti guardare chi hai in casa, punto primo. Secondo, ci troviamo in una scuola, ad Amici e se tu presenti un oslo stiule dovresti essere una bomba. Lui non è una bomba e non è versatile, quindi non può permettersi di fare solo questo», ha ribattuto Alessandra Celentano.

«Scusa Francesca, so che sei abituata a giurie importanti e questa, in confronto è una passeggiata di salute», ha detto Maria De Filippi a Francesca Michielin, giudice della sfida di cover dei cantanti di questa puntata. La frecciatina potrebbe essere passata inosservata a molti, ma la conduttrice di Amici faceva riferimento, molto probabilmente, alla giuria di X Factor, che, con l'uscita di Morgan, ha creato non pochi problemi all'edizione terminata lo scorso dicembre. La cantante era divertita dalla lite tra la Celentano ed Emanuel Lo e per nulla turbata: «Io mi sto proprio rilassando».