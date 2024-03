Amici 23, le prime parole di Nahaze e Kia dopo l'uscita dal programma: come l'hanno presa

In occasione dell’inizio del serale Amici 23, è arrivata una fase cruciale della scuola di talenti, con Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli chiamate a effettuare delle scelte difficili all'interno della scuola di Maria De Filippi. In questa fase, Kia è stata esclusa dalla Cuccarini, mentre Ayle è stata preferita a Nahaze dalla Pettinelli, scatenando numerose reazioni e riflessioni tra i telespettatori del programma. La Cuccarini ha espresso la sua convinzione che Kia si sarebbe bruciata al serale, mentre la situazione di Nahaze si è rivelata più complessa, dato che è stata fino all’ultimo in bilico in un testa a testa con Ayle. Entrambe le ragazze sono state però invitate a ripresentarsi ai casting dell'anno prossimo, dove potranno avere una seconda chance nel mondo di Amici. Dopo la loro eliminazione, sia Kia che Nahaze hanno scelto di condividere i loro sentimenti e pensieri attraverso i social. Cosa avranno mai scritto?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications. per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; musica Korben