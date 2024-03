Amici 23, lite in studio Celentano-Todaro per il guanto di sfida di pole dance: «Hai chiamato una professionista da fuori perché qui nessuno lo fa»

La prima puntata del serale di Amici ha dato il via alla corsa verso la vittoria di questa nuova edizione del talent show. Maria De Filippi sembra usare la tattica «Squadra che vince non si cambia» e quindi ecco il ritorno di Giuseppe Giofrè, Malgioglio e Michele Bravi nella giuria e le squadre pronte a sfidarsi all'ultima nota e passo di danza.

Primo momento di tensione è arrivato poco dopo l'inizio della sfida tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quando la maestra di danza ha lanciato il guanto di sfida tra Marisol e Gaia sulla coreografia di pole dance.

Raimondo Todaro non ha accettato il guanto e la giuria ha dovuto esprimere il proprio giudizio sulla sfida: sarà stata equa o no?

La sfida tra Marisol e Gaia

Il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano è stato rifiutato perché, secondo Todaro: «Questo è uno stile difficilissimo che bisogna studiare per tanto tempo e può essere pericoloso.

Non volevo rischiare. Marisol lo studia da quando è piccolina ed è giusto che lo faccia come una sua esibizione personale, non come guanto contro qualcun altro. La testimonianza della difficoltà nella coreografia sta nel fatto che la maestra ha dovuto chiamare una professionista di pole dance per dimostrare la prova perché nessuno dei professionisti di Amici l’ha fatto. Non ha senso fare la gara perché non abbiamo neanche l’1% della possibilità di vincere».

Celentano ha ribattutto immediatamente con: «Io ho chiamato la danzatrice di pole dance per rendere giustizia alla pole dance. Marisol è ancora più versatile di Gaia, voi potevate cambiare quello che volevate e non l'avete fatto. Io vi ho dato la possibilità. Magari i giudici potevano premiare anche l’impegno. La gara di pole dance l’hanno fatto anche ballerini in una settimana nelle scorse edizioni, lo poteva fare anche Gaia».

La patata bollente è stata lasciata alla giuria composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi che hanno reputato la sfida non equa tra le due ballerine e quindi lo hanno annullato.