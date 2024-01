Alessandra Celentano: «Non faccio sesso da 14 anni». E anche la cugina Rosita ammette: «Ho chiuso con gli uomini»

Rosita e Alessandra Celentano non sono sorelle ma è come se lo fossero. La prima è la figlia più grande di Adriano, la seconda invece è figlia di Alessandro, il fratello maggiore del cantante, scomparso nel 2009. «Siamo amiche, sorelle, parenti, serpenti, fidanzate…», ammette l'insegnante di Amici, scherzando su questo legame così forte.

La castità

Nuovo Tv riporta anche altre parole di Rosita.

Parole che riguarda la loro intimità: «Se io raccontassi certe cose andremmo fuori la fascia protetta». A svelarla è Alessandra: «Non faccio sesso da 14 anni», che in passato è stata sposata con Angelo Trementozzi, commercialista e docente universitario. «Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego». Ma la castità non è un problema, nemmeno per la cuginetta, che ha rivelato di vivere una fase della sua vita senza uomini. «Io ho chiuso la boutique da cinque anni come dice Amanda Lear nella sua famosa battuta». Negli anni ’80 ha vissuto una relazione appassionata con Jovanotti, ma il suo amore più recente è stato quello per l’istruttore cinofilo Angelo Vaira, che aveva intenzione di sposare.

Il legame speciale

Lavori diversi, chi in radio, chi in televisione ma sempre insieme, con tanta voglia di ridere e scherzare, proprio come il "molleggiato": «Ci divertiamo con poco, ci raccontiamo tutto, tra noi non ci sono segreti», ha affermato l'insegnante di Amici. «Lei tenta di insegnare la diplomazia, ma non è che in televisione poi ne dimostra molta», ha confidato Rosita. Chissà - si chiede ancora il settimanale televisivo di Cairo Editore - che "qualche manager della televisione non si accorga della loro complicità e decida di scommettere su di loro per un programma. Oppure, chissà, per una divertente e scatenata sitcom".