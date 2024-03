Amici, Petit geloso di Marisol: «Nelle prove non toccava i capelli a Nicholas». Il commento di Emma sorprende tutti

Scene di gelosia durante la puntata di Amici. Sono sbocciati i primi amori all'interno della casetta del talent show condotto da Maria De Filippi, tra cui anche quello più inatteso e dolce tra il cantante Petit e la ballerina Marisol. La coppia è sempre molto riservata soprattutto perché l'allieva della Celentano è molto timida. Durante l'ultima puntata di Amici, la gelosia di Petit è stata una delle protagoniste ed Emma, ospite e giudice della puntata, ha sentito il "dovere" di reguardire il giovane allievo.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Lei ha detto: spruzziamo un po' di disinfettante perché c'è aria tossica. #Amici23 pic.twitter.com/pp6aRrfiZV — contechristino (@contechristino) March 3, 2024

Gelosia di Petit

Marisol ha stupito tutti con una fantastica esibizione di "Dance the night" molto sensuale e a suo agio sui tacchi. La perfomance parte dai gradini e continua vicino al banco di Nicholas, dove lei gli accarezza i capelli, scatenando la gelosia di Petit, il fidanzato, seduto sul banco nella fila prima. Gaia, notando il momento di gelosia del cantante napoletano, gli sussurra qualcosa e il compagno accanto gli mette le mani davanti gli occhi per impedirgli di vedere l'esibizione di Marisol.

Maria De Filippi, concluso il ballo della giovane, chiede a Gaia che cosa avesse detto poco prima a Petit e lei rivela che il cantante è molto geloso dell'esibizione di Marisol.

Petit risponde: «Ieri aveva esagerato ieri alle prove non aveva toccato così i capelli a Nicholas. No scherzo, so che è l'esibizione…»

La reazione di Emma

Emma si era già accorta del malumore di Petit, tanto da averlo detto a Maria mentre Marisol ballava da un lato all'altro dello studio: «Stai inca**ato da tutta la puntata, non ho capito se era per il pezzo tuo, o altro. Tutto a posto? Dai ragazzi un po’ di modernità, speriamo nelle nuove generazioni, un po’ di apertura mentale». La cantante di Apnea ha voluto scherzare un po' con Petit, ma cercando di mandare comunque un messaggio di attenzione a queste gelosie un po' superflue.