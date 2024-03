Emma e Tedua avvistati di nuovo insieme ad un party a Milano: flirt in corso?

Avvistati: Emma e Tedua di nuovo insieme ad un party a Milano, ma loro dicono che non è come sembra. Pare, infatti, che i due siano solo amici e che fossero allo stesso evento in occasione del secondo album da solista dell'ex membro della Dark Polo Gang, Tony Effe intitolato "Icon".

I sospetti dei fan

Ad insospettire i fan è stata la vicinanza tra i due, che li ha indotti a ricamarci sopra una nuova storia che però almeno per il momento non ha un lieto fine.

La cantante ha spiegato numerose volte che tra loro non c'è niente di più di una semplice amicizia.

Le speranze dei fan si sono accese alcuni mesi fa, quando in un'intervista a FanPage subito dopo il festival di Sanremo, la cantante ha rivelato di trovare Tedua un bel ragazzo e nei giorni successivi i due sono stati sorpresi allo stesso party post-festival.

È proprio da quel momento in poi che tra i due è nata una simpatia, che almeno per il momento, e stando a quello che ha riferito Emma a Radio 105, non è nulla di più che una bella amicizia.