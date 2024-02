Emma e Tedua insieme in discoteca dopo Sanremo. Lei ha confessato: «Ho fatto pensieri impuri su di lui». E i fan sognano una storia

Emma lo aveva confessato qualche giorno fa: «L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, giuro. L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, ho detto: ‘Mamma mia che bono’. Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto». Trentanove anni lei, 29 lui, dopo questa dichiarazione i fan sognano una storia tra i due. Tedua è uno dei componenti del Wild Bandana, collettivo musicale genovese di cui fanno parte anche Izi, Vaz Tè, Guesan e Ill Rave. Tirato inaspettatamente in ballo, sembrerebbe infatti avere immediatamente raccolto l’invito.

La prima Instagram story di Tedua dedicata a Emma

Già all’indomani di queste dichiarazioni, Tedua aveva deciso di palesare l’interesse corrisposto nei confronti della cantante in gara a Sanremo pubblicando una Instagram story.

Il rapper aveva filmato il momento dell’esibizione della collega sul palco del Festival per poi condividerlo con i suoi fan. La scelta di postare quel filmato a poche ore dalle prime dichiarazioni della cantante sul suo conto ha creato un link immediato tra i due e, soprattutto, acceso la curiosità dei fan che a partire da quel momento hanno cominciato a seguire i movimenti di entrambi per individuare la nascita di un ipotetico flirt.



Il video in discoteca

La svolta è arrivata poche ore fa quando, protagonisti di un evento organizzato dopo l’ultima serata del Festival, Emma e Tedua sono stati filmati mentre cantano in discoteca con i volti vicinissimi. Separati da un gruppo di amici, i due fanno per avvicinarsi l’uno all’altra in più di un’occasione ma, almeno di fronte ai cellulari che li inquadrano, hanno evitato di fornire ulteriori elementi di pettegolezzo. Questa inaspettata interazione ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, soprattutto quelli della cantante: decine i video di Emma e Tedua insieme che circolano sui social. Filmati nei quali non accade nulla di clamoroso ma che potrebbero diventare il preludio di un flirt che il pubblico di Sanremo si è già dimostrato interessato a seguire.