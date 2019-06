E' ufficiale la notizia che Silvio Berlusconi ha optato per l'elezione europea nella circoscrizione Nord-Ovest. Il Cavaliere prenderà dunque il posto di Lara Comi all'Europarlamento, che attualmente è coinvolta nell'inchiesta sui finanziamenti illeciti in Lombardia. La Nord-Ovest era la circoscrizione scelta dalla Comi, che resta dunque fuori. Per lei, ci sarà comunque un posto al Parlamento europeo, ma questa volta più tecnico, anche se non è ancora dato sapere quale. Fulvio Martusciello, in virtù della decisione dell'ex premier, subentra a Berlusconi nella circoscrizione Sud.

Martedì 11 Giugno 2019, 16:57

