Festival dello sviluppo sostenibile a Napoli, blitz degli ambientalisti vegani contro il ministro Lollobrigida

Movimentato pomeriggio al Festival dello Sviluppo sostenibile che in questi giorni si sta tenendo nella chiesa di San Marcellino e Festo, all'interno del campus dell'Università degli studi Federico II. Era da poco iniziato il terzo panel della manifestazione su «Innovazione e ricerca per il futuro del Made in Italy agroalimentare» e avviato l'intervento in video del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, che un gruppo di attivisti di Laboratorio Ecologista Autogestito Climax (LEA Climax), lo spazio occupato da Animal Save e Friday for Future hanno fatto irruzione sul palco interrompendo le immagini registrate.

«Scusate se interveniamo durante l'intervento del ministro Lollobrigida, ma riteniamo inaccettabile che i fascisti possano esprimersi in un luogho della formazione».

Striscioni e slogan per ribadire che «la transizione ecologica alimentare è vegetale» e «a chi volere darla a bere», ribadendo così la propria posizione di ambientalisti vegani, e acceso dibattito con i presenti. Tutt'ora, gli interventi ufficiali del panel non sono ripresi.