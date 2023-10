Fico e la Cgil: «Al Sud c'è emergenza sociale da affrontare, subito salario minimo»

«La sinistra deve misurarsi realmente con i problemi dei cittadini. Il confronto con le associazioni è fondamentale per tornare a parlare il linguaggio delle persone comuni». Così Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, al convegno “Insieme per la Costituzione. Lavoro, salario, diritti e Sud” che si è svolto presso la sala del Consiglio dell’ottava Municipalità e organizzato dall'associazione Merqurio, assieme all'Arci Campania e all'associazione Dream Team Donne in rete: «L’inflazione è un tema serio - continua Daniele - la situazione al Sud è drammatica e dobbiamo intercettare i bisogni reali della gente. Servono risposte di buonsenso».

Uno dei temi fondamentali è quello del salario minimo: «Continuiamo a portare avanti la nostra battaglia – spiega il deputato Arturo Scuotto – 3,5 milioni di lavoratori meritano uno stipendio dignitoso. I nostri salari sono cresciuti meno rispetto al resto dell’Europa e dobbiamo intervenire al più presto». Per Roberto Fico, ex presidente della Camera, è arrivato il momento in cui «la politica faccia delle scelte.

Serve un’idea strategica di paese, il Sud è fondamentale per investire. Possiamo lavorare benissimo con le università per la ricerca e poi c’è la risorsa del turismo da sfruttare. Dobbiamo approvare subito la legge del salario minimo, che è fondamentale dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza, e poi dovremmo parlare pure della rappresentanza sindacale per evitare i contratti pirata che hanno generato una vera e propria emergenza sociale».

Al dibattito hanno partecipato anche Nicola Nardella, presidente dell’ottava Municipalità, Alfonso Trapuzzano, vice presidente dell’associazione Merqurio, Alessio Curatoli, presidente Arci Campania, Carlo Falcone, presidente associazione Sudd, Patrizia Palumbo, presidente associazione Dream Team Donne in rete e Giacomo Smarrazzo, direttore cooperative sociali Gesco.