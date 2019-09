Lunedì 9 Settembre 2019, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operatore della ristorazione, di impianti termoidraulici, grafico con indirizzo stampa, elettronico, elettrico, del benessere con indirizzo estetica: sono alcune delle figure professionali che sarà possibile apprendere grazie a una nuova opportunità formativa messa in campo dalla Regione. Ma con una marcia in più: imparare lavorando. Un’occasione che in Campania diventa realtà. Come? Con i 60 corsi di formazione che l’ente di Palazzo Santa Lucia ha avviato grazie al sistema duale formazione-lavoro. «Per la prima volta nella regione Campania partono i corsi di formazione sul sistema duale, un’opportunità importante per i giovani campani, che hanno a disposizione corsi triennali (dai 14 ai 18 anni) o annuali (dai 18 ai 29 anni) per i giovani dai 14 ai 29 anni - dichiara l’assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani - per assolvere non solo all’obbligo scolastico ma - grazie a questo nuovo sistema formativo che parte dal nostro motto “imparare lavorando” - avere un’esperienza più concreta, quindi più pratica e meno teoria. Pertanto non solo essere formati, ma entrare concretamente nel mondo del lavoro».