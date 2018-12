Napoli, funicolari chiuse per malattie: la vertenza lunedì in prefettura

Sabato 1 Dicembre 2018, 15:17

Arriverà in prefettura lunedì la vicenda delle funicolari di Napoli, bloccate dalle malattie dei capiservizio dopo l'annuncio dell'apertura serale. Al palazzo di governo si incontreranno i vertici dell'azienda e i sindacati per un tavolo in cui riaprire le trattative anche in vista delle festività natalizie. Intanto stasera la prevista apertura fino alle 2 del mattino della Funicolare Centrale non ci sarà, dopo che il caposervizio che era stato indicato in turno si è messo in malattia, senza che l'Anm riuscisse a trovare altri colleghi disposti a sostituirlo.Lo stop all'apertura serale è stato duramente criticato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris che la scorsa settimana aveva auspicato il via libera notturno e ieri ha parlato di «comportamento criminale» da parte dei dipendenti dell'azienda. Lo stesso de Magistris ha chiesto assunzione di nuovo personale, puntando all'apertura serale anche della Linea 1 della Metropolitana. Intanto oggi e domani resta chiusa, sempre per carenza di capiservizio, la funicolare di Mergellina. E, intanto, sulla vicenda sui sociale è scatenata l'ironia degli utenti napoletani.